За счет чего почти на пять миллиардов рублей выросли собственные доходы Республики Крым

За первое полугодие собственные доходы Республики Крым, преодолев отметку в 24,3 млрд. рублей, выросли более чем на 4,7 млрд. рублей, или на 24% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров — министр финансов РК Ирина Кивико.

За 6 месяцев года собственные доходы республики по сравнению с прошлым годом выросли почти на четверть. В том числе увеличились как налоговые доходы — на 3,8 миллиардов рублей, или на 20,6%, так и неналоговые — на 930 миллионов, или в 1,7 раза, — прокомментировала Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, кассовые назначения на январь-июнь перевыполнены на 11,8%, годовые выполнены почти на 50%.

НДФЛ.

Наибольший удельный вес в структуре собственных (налоговых и неналоговых доходов) занимает налог на доходы физических лиц (более 38% общих поступлений), пополнив казну республики на 9,3 млрд. рублей. Кассовые назначения на период перевыполнены на 7,4%, годовые выполнены на 45,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились почти на 985 млн. рублей, или на 11,8%.

Налог на прибыль.

Налога на прибыль организаций поступило более 3,8 млрд. руб. (15,6% соответственно). План на январь-июнь перевыполнен почти на 8%, годовые назначения составили более 52%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 244,5 млн. рублей, или почти на 7%.

Акцизы.

Акцизов поступило 4,6 млрд. рублей. (18,9%). Назначения на период выполнены на 98,5%, годовые – на 47,5%. По сравнению с показателем 2020 года поступления выросли на 37%, или на 1,2 млрд. рублей, что в основном связано с ростом поступлений по акцизам на нефтепродукты (поступило за 6 месяцев почти 3 млрд. рублей, кассовые назначения выполнены на 94,1%, годовые – на 47%).

УСН.

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (9,2%), поступления составили более 2,2 млрд. рублей. Кассовые назначения на январь-июнь перевыполнены на 50,5%, годовые выполнены почти на 70%. По сравнению с одноименным периодом минувшего года поступления увеличились почти на 43%, или на 672,1 млн. рублей.

Такой значительный рост обусловлен увеличением числа плательщиков, перешедших с единого налога на вмененный доход в связи с его отменой с начала этого года, а также минимальной уплатой налога в апреле-июне 2020 года, что связано с введением режима самоизоляции в условиях распространения коронавирусной инфекции, переносом сроков уплаты налога на более поздний срок: за 2019 год и 1 квартал 2020 года на сентябрь-октябрь 2020 года) и снижением в 2 раза ставок для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в отраслях, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, – прокомментировала Ирина Кивико.

Налог на имущество.

Налога на имущество организаций поступило более 1,7 млрд. рублей. Плановые назначения на период перевыполнены почти на 10%, годовые составили 49,4%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления увеличились на 45,5%, или на почти на 535 млн. рублей, что обусловлено как увеличением ставки налога с 1% в 2019 году до 1,5% в 2020 году (уплата налога в 1 квартале 2020 года производилась за истекший налоговый период по ставкам, действовавшим в 2019 году), так и дополнительными поступлениями за счет постановки на кадастровый учет объектов недвижимости, а также уплатой налогоплательщиками задолженности за предыдущие периоды.

Неналоговых доходов в бюджет республики поступило более 2,2 млрд. рублей. (9,1%). Назначения на январь-июнь перевыполнены на 51,2%, годовые составили почти 73%. По сравнению с минувшим годом поступления увеличились в 1,7 раза, или на 930 млн. руб., что связано с ростом поступлений от продажи материальных и нематериальных активов и доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.

Транспортный налог.

Транспортного налога поступило 184,3 млн. рублей. Выполнение годового плана обеспечено на 18,7%, на январь-апрель — на 114,4%. По сравнению с аналогичным показателем 2020 года поступления увеличились на 24,7 млн. рублей, или на 15,5%, что обусловлено погашением физлицами ранее возникшей задолженности, а также снижением в 2 раза сумм авансовых платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы минфина РК.