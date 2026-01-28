Прямо сейчас:
За счёт долгостроев: Крым вернет в экономику республики сотни миллионов рублей
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 28.01.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в совещании под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, посвященном решению проблемы объектов незавершенного строительства в Крыму.

Как сообщил Юрий Гоцанюк, на сегодняшний день в республике насчитывается 5 230 ОНС, с наибольшей концентрацией в Евпатории, Ялте и Симферополе. В то же время, в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах ситуация с незавершенным строительством наиболее благоприятная.

Председатель  Правительства отметил, что внесенные изменения в региональное законодательство уже дают положительный эффект. По его словам, «в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн руб.»

Кроме того, планируется передать более 100 площадок инвесторам для реализации новых проектов, что привлечет дополнительный капитал в регион.

В рамках совещания также было объявлено о старте сплошной инвентаризации недвижимости Южного берега Крыма, что позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, и сформировать перечень приоритетных кадастровых кварталов для дальнейшей работы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

