За счёт долгостроев: Крым вернет в экономику республики сотни миллионов рублей

Как сообщил Юрий Гоцанюк, на сегодняшний день в республике насчитывается 5 230 ОНС, с наибольшей концентрацией в Евпатории, Ялте и Симферополе. В то же время, в Армянске, Первомайском и Красноперекопском районах ситуация с незавершенным строительством наиболее благоприятная.

Председатель Правительства отметил, что внесенные изменения в региональное законодательство уже дают положительный эффект. По его словам, «в этом году дополнительные отчисления в бюджет от этих мер составят порядка 500 млн руб.»

Кроме того, планируется передать более 100 площадок инвесторам для реализации новых проектов, что привлечет дополнительный капитал в регион.

В рамках совещания также было объявлено о старте сплошной инвентаризации недвижимости Южного берега Крыма, что позволит уточнить реальное состояние объектов и земель, и сформировать перечень приоритетных кадастровых кварталов для дальнейшей работы.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым