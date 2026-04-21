За семь лет Крым стал богаче на 15 миллионов деревьев

В прошлом году были экстремальные климатические условия. К примеру, в Бахчисарайском районе осадков не было вообще порядка двух месяцев и на почве фиксировались критические температуры 60-62 градуса – это стало причиной списания молодых насаждений, – поделился спикер.

Однако все это нормативно предусматривается нацпроектом, заметил он.

В среднем подразумеваем всегда, если у нас высаживается на одном гектаре до 6 000 сеянцев, то нормативно предполагаем сразу порядка 50% дополнения. То есть из 1 700 гектар за этот период, с 2019 по 2025 год, мы перевели в покрытую лесом площадь 560-565 га. Это полноценный лес, который уже прижился и уже растет, – подытожил замминистра экологии Крыма.