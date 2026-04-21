За семь лет Крым стал богаче на 15 миллионов деревьев
фото: © РИА Новости . Александр Кряжев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 21.04.2026

Федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемый в Крыму и на территории всех субъектов РФ с 2019 года, продлен по указу президента России до 2030 года. С 2019 года в Крыму высажено порядка 1700 гектаров лесов, а именно 15 миллионов молодых деревьев. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев.

Основной целью проекта является повышение лесистости и, прежде всего восстановление лесов. Это те леса, которые утратили свои свойства или исчезли в результате прошедших пожаров. То есть это первоочередные участки, которые нами подбираются, освобождаются от погибшего леса, раскорчевываются склоны, повторно террасируются, обновляются, подготавливается почва, и потом уже высаживается лес, – объяснил замминистра.

В блок нацпроекта «Сохранение лесов» входит не только посадка, но и выращивание посадочного материала и последующий уход, добавил гость эфира. Прежде чем создать дополнительные лесопосадки, проводят механизированный и ручной уходы, отметил спикер.

Ежегодно на территории республики проводится порядка четырех тысяч гектаров так называемых агроуходов – это уборка нежелательной растительности, подновление грунта, уборка сорной травы, в каких-то случаях и полив, – рассказал Александр Березнев.

Реализация нацпроекта не обходится без каких-то рисков, поделился он. Прежде всего связаны они с климатическими условиями на полуостровеколичеством осадков и температурным режимом.

В прошлом году были экстремальные климатические условия. К примеру, в Бахчисарайском районе осадков не было вообще порядка двух месяцев и на почве фиксировались критические температуры 60-62 градуса – это стало причиной списания молодых насаждений, – поделился спикер.

Однако все это нормативно предусматривается нацпроектом, заметил он.

В среднем подразумеваем всегда, если у нас высаживается на одном гектаре до 6 000 сеянцев, то нормативно предполагаем сразу порядка 50% дополнения. То есть из 1 700 гектар за этот период, с 2019 по 2025 год, мы перевели в покрытую лесом площадь 560-565 га. Это полноценный лес, который уже прижился и уже растет, – подытожил замминистра экологии Крыма.

источник: РИА Новости Крым 

