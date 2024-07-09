За Севастополь ответили

Нет, кровожадные диванные бойцы и прочие «мстители» из «нэньки», мы вам сейчас не про удар по Киеву. Украинский стон последних суток (это вам не на Крещатике, на фоне «марки» с горящим Крымским мостом фотаться) услышали на западе. Ради чего, собственно, и стон. Вот и генсек ООН уже вещает о том, что Россия нанесла удар по гражданским объектам, детской больнице. Все наши (официальные и неофициальные, экспертные и общественные) доводы о том, что это была украинская же ракета ПВО, никто и слышать там не желает. Все очень удобненько и расчудесненько в тему: «Россия – агрессор», «Россия убивает детей». И ни в каком мировом институте (ООН, ау!) никто же даже не почухался, когда на севастопольском пляже Учкуевка гибли дети и их мамы. «То не мы», «то воны сами», «то не кассеты», «Севастополь — це военная база, мирных там нет». Ах, украинцы, вы такие украинцы.

Мы — не такие. И злорадствовать по поводу разрушений в детской больнице в Киеве мы не будем. Для сравнения – лай одобрения в украинских каналах и пабликах по поводу вчерашней вечерней «ответки» по Белгороду. С убитыми и ранеными мирными людьми…

Да уж… Вопрос-вопросов, как же мы с вами, украинские граждане и патриоты, уживаться-то будем??? Любая война рано или поздно заканчивается миром. Так вот… в случае мира… вы спокойненько будете в Белгород за покупками колесить или летом в Крым, на ту же на Учкуевку помчитесь купаться? Ничего нигде не ёкнет?! Да и мы в Киев, Львов и прочие населенные пункты тоже, что ль, в «горящие туры» махнем? А нас там с «хлеб-солью» встретят?

СВО обнажила много проблем и не только внутри нашего государства, общества, но и на геополитическом, цивилизационном, нравственном уровне. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Что русскому хорошо, то, извините, немцу смерть… И самая главная проблема – ненависть. Толку ли сейчас рассуждать, что во многом это состояние подогревается украинскими и западными властями, масс-медиа, бизнес-кланами, ВПК, реваншистами, недобитыми фашиками и прочим отребьем. Пипл хавает. Радостно подхватывает как кричалку про «москаляку на гиляку», так и откровенную ложь про Бучу, роддом в Мариуполе, детскую больницу в Киеве… И вот как с этими людьми общаться? Даже не сейчас (безумных в период обострения не переубедить даже стократно подтвержденными фактами), а потом, после нашей победы и долгожданного мира…

Философия? Да нет, правда жизни. А про то, кто и как ответил за Севастополь – слово (и не только слово, но и видео) Минобороны РФ.

Операторами БПЛА ВС РФ было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК «Искандер» ВС РФ был нанесен ракетный удар. В результате удара уничтожены три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО, – рассказали в военном ведомстве, уточнив, что именно этими установками «был нанесен преступный удар киевским режимом по Севастополю 23 июня».

Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня, в 12:15 (мск) пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.

В больницах Москвы и Севастополя все еще остаются 15 человек пострадавших от натовской ракеты, запущенной ВСУ по пляжу Учкуевка в разгар лета. Пятеро раненых – в Севастополе. 10 – в столице. Состояние 9 пациентов все еще внушает серьезные опасения. Но киевлянам (парижанам, варшавянам и т.д.) об этом никто не расскажет. Да и слушать они не будут. В матрицу не укладывается.

PS. О матрице. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина бьёт по Крыму американскими ракетами ATACMS. Он подчеркнул, что эти удары «крайне эффективны». Занавес.

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