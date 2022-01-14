За севастопольскими врачами будет наблюдать комиссия по этике и деонтологии

В Севастополе прошло первое заседание комиссии по этике и деонтологии при департаменте здравоохранения. Ее основная задача – анализ соблюдения принципов медицинской этики и деонтологии, а также разработка предложений по улучшению взаимодействия между врачами и пациентами. Председателем комиссии назначен вице-президент ассоциации врачей Севастополя, главный врач «Центра крови» Иван Боечко. По его словам, комиссия намерена беспристрастно рассматривать резонансные случаи и конфликты между врачами и пациентами.

В конфликте всегда участвуют две стороны. Сегодня мы рассматривали четыре случая, которые вызвали резонанс в информационном пространстве. В большинстве случаев наша комиссия согласилась с выводами, которые сделали коллеги из этических комиссий при больницах. Безусловно, мы должны навести порядок у себя в здравоохранении, но вместе с этим мы считаем, что и пациентам необходимо напомнить о правилах этичного поведения в лечебных учреждениях: во всех больницах существует внутренний распорядок, который необходимо соблюдать. Когда мы найдем гармонию, жалоб у нас не будет, — цитирует Ивана Боечко пресс-служба Правительства Севастополя.

Аналогичные комиссии созданы во всех медицинских учреждениях города. Вопросы рассматриваются на основании заявлений, поступающих от граждан через официальные каналы связи или социальные сети. Заседания локальных комиссий проводятся по мере поступления информации, а комиссия при департаменте будет собираться один раз в квартал, сообщил Иван Боечко.

Комиссия была создана в июне 2021 года. В ее состав вошли представители департамента здравоохранения, государственных медицинских учреждений, профсоюза медицинских работников, общественного совета.

Напомним, в севастопольских больницах № 1, 4, 5, 9 и в городской инфекционной больнице начали работать круглосуточные горячие линии и WhatsApp-приемные. По всем вопросам, касающимся работы медицинских учреждений, можно написать сообщение в мессенджере или позвонить по следующим номерам телефонов:

городская больница № 1: +7 (978) 640-39-62;

городская больница № 4: +7 (978) 300-09-90;

городская больница № 5: +7 (978) 300-03-67;

городская больница № 9: +7 (978) 100-15-31;

городская инфекционная больница: 8 (8692) 55-92-61 (горячая линия), +7 (978) 041-41-84 (WhatsApp-приемная).

Дежурные администраторы приемных отделений:

городская больница № 1: +7 (978) 640-80-35;

городская больница № 4: +7 (978) 300-90-16;

городская больница № 5: +7 (978) 300-03-66;

городская больница № 9: +7 (978) 700-81-14;

городская инфекционная больница: +7 (978) 041-41-84.

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