За шесть месяцев «Крымтроллейбус» перевёз более 52 миллионов пассажиров

За шесть месяцев услугами троллейбусного сообщения воспользовались 13 млн пассажиров, автобусного – 39 миллионов. В среднем услугами «Крымтроллейбуса» пользуются более 280 тыс. пассажиров в день, – цитирует пресс-служба Главу республики.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, важным вопросом остается открытие новых маршрутов.

С 10 июля предприятие приступает к обслуживанию автобусного маршрута № 316-23 Красновка – Симферополь в Симферопольском районе. На новых маршрутах будет работать современная техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другим оборудованием, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также напомнил, что на период ремонтных работ на участке автомобильной дороги от Алушты до Ялты трассы Симферополь – Ялта вместо троллейбусного маршрута № 52 запущен временный автобусный маршрут № 53 Алушта – Ялта, который работает по расписанию со средним интервалом в 30 минут.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым