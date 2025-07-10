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За шесть месяцев "Крымтроллейбус" перевёз более 52 миллионов пассажиров
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

За шесть месяцев «Крымтроллейбус» перевёз более 52 миллионов пассажиров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:46 10.07.2025

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале о работе и некоторых перспективах дальнейшего развития ГУП РК «Крымтроллейбус». По информации Сергея Аксёнова, за I полугодие 2025 года предприятием «Крымтроллейбус» перевезено более 52 млн пассажиров, что на 10 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За шесть месяцев услугами троллейбусного сообщения воспользовались 13 млн пассажиров, автобусного – 39 миллионов. В среднем услугами «Крымтроллейбуса» пользуются более 280 тыс. пассажиров в день, – цитирует пресс-служба Главу республики.

При этом, по словам Сергея Аксёнова, важным вопросом остается открытие новых маршрутов.

С 10 июля предприятие приступает к обслуживанию автобусного маршрута № 316-23 Красновка – Симферополь в Симферопольском районе. На новых маршрутах будет работать современная техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другим оборудованием, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также напомнил, что на период ремонтных работ на участке автомобильной дороги от Алушты до Ялты трассы Симферополь – Ялта вместо троллейбусного маршрута № 52 запущен временный автобусный маршрут № 53 Алушта – Ялта, который работает по расписанию со средним интервалом в 30 минут.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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