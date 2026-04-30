За сорванную сирень могут оштрафовать, а то и арестовать

В мае российские города наполняются ароматом цветущей сирени — многолетнего кустарника, который активно используется в ландшафтном дизайне. Из-за своих декоративных свойств цветущая сирень часто обрывается даже в общественных местах. «Парламентская газета» узнала, какое наказание предусмотрено за срыв сирени.

Культурное растение

Сирень — любимый кустарник садоводов. В дикой природе известно около 30 видов, которые растут в Юго-Восточной Европе и Азии. В России дикая сирень встречается в Приморском крае. Это растение отличается неприхотливостью, хорошо переносит условия города, за ним легко ухаживать, а декоративные качества высоко ценятся как профессионалами ландшафтного дизайна, так и обычными людьми.

В декоративных целях садоводы высаживают как дикорастущие виды, так и множество культивированных. На сегодня в мире известно более 2300 сортов сирени, из них более трехсот выведено в России. Дикую сирень высаживают в одиночку и группами для живых изгородей, а садовые сорта — вдоль дорожек, на газонах, оформляют ими аллеи и цветники.

Стойкий аромат крупных соцветий привлекает не только пчел, но и людей, которые обламывают ветки для букетов. При этом широко распространенный миф о том, что обрывание цветов сирени полезно для самого растения, не совсем верный. Садоводы обрезают сирень в санитарных целях, для формирования кроны, для стимулирования роста и регулирования цветения. Однако все эти санитарные манипуляции учитывают ряд правил и проводятся в определенные сроки. Просто ломать ветви сирени — значит подвергать растение стрессу, увеличивать риск развития грибковых заболеваний и стимулировать старение.

Важны масштабы

Так как сирень, даже дикая, специально высаживается на улицах и в общественных местах, обрывание ее веток карается по закону.

Среди граждан существует заблуждение, что если они срывают сирень на улице, то у нее нет собственника. Чаще всего у такой сирени есть собственник в лице государства, муниципалитета либо частного собственника земельного участка, на котором растет сирень. Поскольку срыв сирени влечет повреждение растения, то на это требуется согласие собственника, и в его отсутствие повреждение куста будет считаться незаконным, — напомнил «Парламентской газете» руководитель юридической компании Юрий Александров.

Закон предусматривает различное наказание за обрывание веток сирени в общественных местах. Жесткость мер обычно зависит от масштаба нарушения и места, где оно совершено.

Обрывание сирени считается незаконным повреждением зеленых насаждений и расценивается как мелкое хулиганство. Также имеет значение масштаб ущерба и место совершения деяния. Если сирень сорвали в парке или во дворе, возможно привлечение к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. За это грозит штраф от 500 до 1000 рублей, — пояснила «Парламентской газете» доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Анна Бердникова.

Кроме штрафа, закон предусматривает и другие виды наказаний. По словам Юрия Александрова, собственник кустов может потребовать возместить убытки, а за масштабную вырубку кустов могут привлечь даже к уголовной ответственности.

Если имела место вырубка кустов в значительном размере, с ущербом на сумму более 5000 рублей, может наступить уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». По ней предусмотрен либо штраф до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если кусты демонстративно уничтожались, может наступить уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ — вандализм, в виде штрафа до 40 000 рублей либо ареста на срок 3 месяца, — предупредил Юрий Александров.

Кроме федеральных норм, за срыв сирени ответственность устанавливают и региональные законы. Например, статья 4.18 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях устанавливает ответственность за повреждение зеленых насаждений в виде штрафа на граждан в размере 3500—4000 рублей, указал «Парламентской газете» кандидат юридических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов. Аналогичная норма есть и в региональных нормативных актах Санкт-Петербурга, где за повреждение или уничтожение зеленых насаждений без порубочного билета возможен штраф до 5000 рублей.

Значительно серьезнее ответственность, если в результате действий нарушителя кустарник или дерево в лесу погибли или повреждены до степени прекращения роста — такие деяния в значительном размере могут квалифицироваться уже по ст. 260 УК РФ и наказываться вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, а в случаях совершения действий группой лиц или нанесения ущерба в крупном размере срок лишения свободы возрастает до четырех лет (в особо крупном — до семи), добавил Исмаил Исмаилов.

Крупным размером считается ущерб в размере 50 тысяч рублей, особо крупным — 150 тысяч рублей, а значительным размером — всего 5 тысяч рублей.

Использование сорванных цветов в целях перепродажи уже является уголовно наказуемым деянием, которое квалифицируется по ст. 158 УК РФ как кража, — уточнил Исмаил Исмаилов.

Иногда можно срывать

Вместе с тем, существуют случаи, когда обрывание веток сирени не повлечет наказания. «Срывать можно ту сирень, на срыв которой собственник дал согласие, либо ту сирень, которая растет на вашем земельном участке, поскольку в этом случае вы являетесь ее собственником», — со ссылкой на положения Гражданского кодекса пояснил Юрий Александров.

Также, по мнению Анны Бердниковой, можно сорвать пару веточек в ботанических садах, «но аккуратно, секатором и без причинения повреждений дереву».

Юристы напоминают, что уличные цветы и деревья являются собственностью муниципальных образований (а в случае с парками регионального значения — собственностью субъекта федерации), поэтому порча или уничтожение их приравнивается к уничтожению муниципального или регионального имущества, — отметил Исмаил Исмаилов.

Вместе с тем есть цветы, которые можно рвать, не боясь наказания.

Если речь идет о культивируемых растениях, имеющих собственника, то их уничтожение возможно только с его согласия. Если же речь идет о самосеющихся сорных растениях, например одуванчиках, то их сбор ничем не ограничивается, — указал Юрий Александров.

источник: «Парламентская газета»

