За совершение половых преступлений против детей в Керчи и Феодосии осужден сорокалетний украинец

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 40-летнего гражданина Украины, проживавшего в Феодосии, за преступления сексуального характера против детей (п. «б» ч. 5 ст. 132, ч. 3 ст. 135 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчи и судом установлено, что с марта 2020 года по май 2023 года мужчина подыскивал на детских площадках во дворах многоэтажек Феодосии и Керчи детей, гуляющих без сопровождения взрослых. После непродолжительного общения, а в ряде случаев с предложением денег, он совершал в отношении их действия сексуального характера. В последующем несколько девочек сообщили о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы, – сообщили в Следственном комитете.

Следователями совместно сотрудниками полиции были установлены 13 несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания осужденный не сможет работать с несовершеннолетними сроком 7 лет.

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