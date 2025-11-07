Прямо сейчас:
В Симферополе стартовал отопительный сезон
Фото: pxhere.com

За срыв отопительного сезона ответственных будут штрафовать

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:39 07.11.2025

В России вступил в силу закон, который усиливает ответственность за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Согласно новым нормам, штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду для юридических лиц составят до 40 тысяч рублей, для должностных – до 10 тысяч рублей.

Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того чтобы в домах, школах, детских садах, больницах было тепло, ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед гражданами.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал жестко проводить все меры при подготовке к отопительному сезону. Он отметил, что благодушие в данном вопросе неуместно.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 8

