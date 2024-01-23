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За срыв сроков постройки модульной врачебной амбулатории в Евпатории подрядчик заплатит крупный штраф
Фото: прокуратура РК

За срыв сроков постройки модульной врачебной амбулатории в Евпатории подрядчик заплатит крупный штраф

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:04 23.01.2024

В Евпатории по постановлению прокуратуры подрядная организация оштрафована на 1,4 млн. рублей за нарушение срока выполнения работ по строительству врачебной амбулатории.

Прокуратура города Евпатории провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе. Установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по строительству модульной врачебной амбулатории. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 50 млн. рублей.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Суд признал подрядную организацию виновной в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,4 млн. рублей. В настоящее время работы на объекте находятся на завершающем этапе.

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