За субботу и воскресенье в Севастополе от бешенства привили почти 160 собак и кошек

В прошедшую субботу в Балаклаве госветврачи привили от бешенства 158 домашних животных: 83 собаки и 75 кошек.
Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.
Напомним, бешенство — особо опасное зооантропонозное заболевание, смертельное как для животных, так и для людей. Единственная надёжная мера защиты — своевременная вакцинация. Все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной прививке против бешенства.
Привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на улице Могилевской, 16.
Проконсультироваться со специалистом можно по телефону: +7 (978) 300-95-15.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
С тегами: животные в Крыму
С тегами: животные в Крыму