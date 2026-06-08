За субботу и воскресенье в Севастополе от бешенства привили почти 160 собак и кошек

В прошедшую субботу в Балаклаве госветврачи привили от бешенства 158 домашних животных: 83 собаки и 75 кошек.

Вакцинация от бешенства проводится бесплатно и в строгом соответствии с инструкцией к препарату: сертифицированную антирабическую вакцину вводят исключительно клинически здоровым животным. После процедуры владелец получает справку о вакцинации питомца.

Напомним, бешенство — особо опасное зооантропонозное заболевание, смертельное как для животных, так и для людей. Единственная надёжная мера защиты — своевременная вакцинация. Все собаки и кошки подлежат обязательной ежегодной прививке против бешенства.

Привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на улице Могилевской, 16.

Проконсультироваться со специалистом можно по телефону: +7 (978) 300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя