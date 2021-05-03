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За субботу-воскресенье в Севастополе 41 случай заражения коронавирусом

За субботу-воскресенье в Севастополе 41 случай заражения коронавирусом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:21 03.05.2021

По состоянию на 2 мая в Севастополе зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19. А на утро 3 мая зарегистрированы еще 20 новых случаев. За 2 дня 19 человек выписаны с выздоровлением. Умерли 6 человек в возрасте от 42 до 84 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 14 129 человек. В настоящий момент выздоровели 12 960 человек, 630 умерло.

Под наблюдением находится 289 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

За субботу-воскресенье в Севастополе 41 случай заражения коронавирусом

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