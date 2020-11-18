За сутки — 211 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 211 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 17 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 211 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 38 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил Глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 973 человека.

Выздоровевших за весь период – 8 275 человек (195 – за последние сутки). Межрегиональным управлением Роспотребнадзора с начала года выявлено 12 733 положительных на COVID-19. Fмбулаторное лечение (covid) проходят 2 756 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2 515, изолировано в обсерваторы – 30.

За последние сутки от коронавируса в Крыму скончались 4 человека. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 — 222.