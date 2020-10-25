За сутки — более шести десятков заразившихся. Коронавирус в Севастополе

По состоянию на утро 25 октября в Севастополе зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19.

Заболевшие – местные жители в возрасте от 15 лет до 81 года. 23 человека выписано после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1976 человек. В настоящий момент выздоровели 1285 человека, 56 человек умерло. На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 233 человека: в инфекционной больнице 83, в девятой горбольнице 145 человек, пять — в госпитале Минобороны, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В «Изумруде» — 65 человек. На амбулаторном лечении — 296 человек. Под наблюдением находится 392 человека — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.