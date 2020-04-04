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За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 582 человек. Общее число заболевших – 4 731
Фото: пресс-служба правительства Москвы

За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 582 человек. Общее число заболевших – 4 731

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 04.04.2020

В Крыму новых случаев нет.

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 582 в 32 регионах. Всего зарегистрирован 4731 случай заражения в 78 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба в субботу. Больше всего новых случаев в Москве – 434 (из них 14 – дети, и это тревожная цифра), в Крыму – ни одного.

За сутки выписаны по выздоровлению 52 человека, из них 26 — в Москве, а двое – в Крыму (подробнее — ЗДЕСЬ Всего в стране выздоровели 333 человека.

Умерли за сутки девять пациентов, из них семеро в Москве. Всего умерших от осложнений – 43 человека.

За сутки коронавирус в России подтвердился еще у 582 человек. Общее число заболевших – 4 731

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