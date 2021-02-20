За сутки сотрудники «КРЫМ-СПАС» вытащили из снежного плена 20 автомобилей

Несмотря на сложные погодные условия и многочисленные предупреждения спасателей, автомобилисты, не рассчитав возможности своих автотранспортных средств, оказались в снежных заносах. Только за прошедшие сутки сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 7 раз оказывали помощь автолюбителям. В результате поисково-спасательных работ было освобождено из снежного плена 20 автомобилей.

Так, например, вчера, в 12:55 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что на 81 км. трассы «Таврида» оказались заблокированы в снежном заносе семь автомобилей. Самостоятельно выехать не могут. Возможности добраться пешком до населенного пункта нет. Требуется помощь спасателей. В период с 13:30 до 19:40 спасателями, с помощью лебедки и такелажного оборудования осуществлена буксировка 7 единиц автотранспорта из снежного заноса, после чего, смена осталась на сложном участке трассы «Таврида» для оказания помощи, — рассказали в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В свою очередь, в 19:55 другая часть дежурной смены Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» выдвинулась в район села Кринички (городской округ Феодосия), для оказания помощи в эвакуации застрявшего автотранспорта.

По прибытии, спасатели с помощью лебедки извлекли 2 автомобиля из снежного заноса на расчищенную проезжую часть. В медицинской помощи автомобилисты не нуждались, — говорят специалисты.

Также, в 21:25 поступило сообщение о том, что в районе с. Владиславовка (Кировский район), на обочине в снегу застрял автомобиль «Газель». Необходима помощь в эвакуации застрявшего автомобиля.

Для оказания помощи к месту происшествия выехали сотрудники Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 2-х человек и 1 единицы техники.

Застрявший автомобиль был обнаружен при въезде в с. Владиславовка со стороны пгт. Кировское. Спасатели при помощи такелажного оборудования извлекли автомобиль в безопасное место. В медицинской помощи водитель автомобиля «Газель» не нуждался.

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью лебедки и такелажного оборудования оказывают помощь автомобилистам, которые не неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации. Многие участки дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и быть готовыми к сложным дорожным ситуациям. Помните, вы рискуете не только своей жизнью, но жизнями своих детей, родных и близких!

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают жителям и гостям полуострова:

по возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте при гололедице на дорогах;

следите за устанавливаемыми на дорогах знаками, движение может быть запрещено на некоторых дорогах и перевалах полуострова;

воздержитесь от поездок на личном транспорте в горно-лесную местность;

во время сильного ветра опасно находиться рядом или оставлять транспортные средства вблизи ветхих строений, старых сухих деревьев, слабоукрепленных конструкций, под рекламными щитами и линиями электропередач;

необходимо соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;

проезжать перекрестки максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедиться в отсутствии пешеходов;

особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!