За сутки трое севастопольцев перечислили мошенникам почти 220 тысяч рублей

47-летний автолюбитель, обрадовавшись выгодному предложению о продаже автомобиля, поспешил перевести продавцу 130 тысяч рублей в качестве предоплаты — и остался без денег и без машины. Молодой человек 33 лет, увлекающийся страйкболом, вместо желанного снаряжения потерял 20 тысяч рублей. Настоящий удар по бюджету получила 29-летняя мастерица — заплатив 65 тысяч за токарный станок, она так и не дождалась доставки.
Полиция Севастополя напоминает: совершая покупки в интернете, следует проявлять особую бдительность. Не переводите деньги незнакомым продавцам до получения товара, проверяйте репутацию магазинов и частных лиц на торговых площадках. При сомнениях в добросовестности продавца лучше отказаться от сделки.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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