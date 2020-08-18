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За сутки в Крыму – два ДТП, в которых погибли люди

За сутки в Крыму – два ДТП, в которых погибли люди

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:33 18.08.2020

За прошедшие сутки на дорогах в Крыму погибли два человека. По информации ГИБДД, ночью на трассе «Симферополь – Евпатория» произошло ДТП с участием автомобилей ЗАЗ и «Lexus». Только вот «завязка, как в анекдоте», обернулась трагедией.

38-летний водитель «Запорожца», двигаясь со стороны трассы «Саки – Орловка» в Евпаторию на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Lexus», двигающемуся по своей полосе движения. В результате этого иномарка столкнулась с «Запорожцем», водитель которого от полученных травм скончался. В свою очередь водитель «Lexus» получил закрытый перелом правого бедра, — сообщили в ГИБДД.

Второе ДТП, в котором погиб человек, произошло на автодороге «Черноморское – Воинка»,  в Раздольненском районе Крыма.

31-летний водитель «Ford Mondeo», двигаясь со стороны села Ботаническое в направлении села Ручьи, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

Хроника трагедий понедельника продолжила страшную статистику аварий на дорогах Крыма. За минувшую неделю в Республике зарегистрировано 57 ДТП, в которых погибли 6 человек, в том числе один ребенок.

За сутки в Крыму – два ДТП, в которых погибли люди

Использованы материалы УГИБДД МВД по РК, РИА Новости Крым, скриншот и фото ВК, Автопартнер Крым.

За сутки в Крыму – два ДТП, в которых погибли люди

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