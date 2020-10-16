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За сутки в Крыму коронавирусом заразились более 170 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:35 16.10.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 171 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму:

За 15 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. 138 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5569 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6483 человека.

Выздоровевших за весь период – 3801 человек.

За сутки в Крыму коронавирусом заразились более 170 человек

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