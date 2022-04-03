За сутки в Крыму выявлено 198 случаев новой коронавирусной инфекции

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 апреля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 198 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 178 807 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 39 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 57 971 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 206 человек, выздоровевших за весь период – 170 460, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34 , 8-800-733-33-12 , а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01 .

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