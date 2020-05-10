За сутки в Крыму зарегистрированы ещё 4 новых случая заболевания коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте о регистрации новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 9 мая в Республике Крым зарегистрировано 4 новых случая коронавирусной инфекции. Двое заболевших прибыли из Москвы, один случай выявлен при лабораторном мониторинге внебольничных пневмоний, еще один — при лабораторном обследовании как контактный по ранее подтвержденному случаю. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 193 случая коронавирусной инфекции. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 125 — по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами.

Число выздоровевших за весь период составляет 57 человек.

Призываю всех соблюдать режим самоизоляции, максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости. При посещении магазинов, аптек и других мест жизнеобеспечения, находясь в общественном транспорте, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, – отмечает Глава Крыма.