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За сутки в России – меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом. Новый майский рекорд

За сутки в России – меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом. Новый майский рекорд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:33 18.05.2020

За сутки число инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло на 8 926, сообщает оперативный штаб. Темп прироста стал рекордным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.

«Интерфакс» напоминает: Абсолютный антирекорд по COVID-19 в РФ был зарегистрирован 11 мая: 11,6 тыс. новых случаев в сутки. 16 и 17 мая суточный прирост случаев COVID-19 в РФ не превышал 10 тыс. человек.

Общее количество зараженных в стране достигло 290 678. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3238. В столице всего 146 062 заболевших.

Скончался за сутки 91 человек, за весь период от коронавируса в России умерли 2 722 человека.

Полностью поправились за все время наблюдения 70 209 человек, в том числе 2 836 за последние 24 часа.

Сводка по Крыму — ЗДЕСЬ. О ситуации в Севастополе — ЗДЕСЬ.

За сутки в России – меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом. Новый майский рекорд

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