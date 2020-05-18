За сутки в России – меньше 9 тысяч заболевших коронавирусом. Новый майский рекорд

За сутки число инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа в России выросло на 8 926, сообщает оперативный штаб. Темп прироста стал рекордным за все время обострения ситуации с коронавирусом в стране, опустившись до +3,17%.
Общее количество зараженных в стране достигло 290 678. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 3238. В столице всего 146 062 заболевших.
Скончался за сутки 91 человек, за весь период от коронавируса в России умерли 2 722 человека.
Полностью поправились за все время наблюдения 70 209 человек, в том числе 2 836 за последние 24 часа.
Сводка по Крыму — ЗДЕСЬ. О ситуации в Севастополе — ЗДЕСЬ.
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