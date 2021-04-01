За сутки в Севастополе коронавирус подхватили 33 человека, двое скончались

По состоянию на утро 1 апреля в Севастополе зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19. 22 человека выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 80 и 82 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 13 261 человек. В настоящий момент выздоровели 12 232 человека, 564 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 631 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.