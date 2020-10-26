За сутки в Севастополе «плюс» 61 заболевший коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заражения в городе превысило 2 тысячи.

За минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 61 человека. Заболевшие – местные жители в возрасте от 8 до 77 лет. Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 2 037, из них 1 289 человек выздоровели (четверо за минувшие сутки). В воскресенье зарегистрировано две смерти пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в Севастополе – 58.

Умер мужчина в возрасте 82 лет и женщина в возрасте 83 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний, — уточнили в правительстве региона.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 258 человек: в инфекционной больнице 96, в девятой горбольнице 159 человек, трое — в госпитале Минобороны. В пансионате «Изумруд» — 57 человек. На амбулаторном лечении — 328 человек. Под наблюдением находятся 392 человека. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко». По информации городского Департамента здравоохранения, всего в Севастополе развернуто 610 коек для лечения зараженных коронавирусом, из них занято 552, свободно 58.

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