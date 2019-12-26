За тонировку стекол авто – арест, скажете, не бывает? Случай в Феодосии

В Феодосии сотрудники ГИБДД в ходе профилактического рейса остановили автомобиль под управлением 36-летнего местного жителя.
В ходе проверки передних стекол транспортного средства было установлено, что их светопропускаемость составила 13%. Сотрудники полиции сообщили гражданину о необходимости устранить технические неисправности, а также привлекли к административной ответственности по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ, — сообщили в МВД по РК.
Далее был суд. Гражданину назначили штраф в 500 рублей. Кроме того, мужчине было вручено под расписку требование о прекращении противоправных действий.
Спустя месяц, 24 декабря все тот же феодосиец был вновь остановлен инспекторами ГИБДД. Как выяснилось, законные требования полицейских об устранении тонировки он так и не исполнил.
В отношении правонарушителя сотрудники ГИБДД составляли административный протокол по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ.
Рассмотрев материалы, Феодосийский городской суд назначил гражданину наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.