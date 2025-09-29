За три дня — почти два миллиона: севастопольцы продолжают «делиться» деньгами с мошенниками

Жестокий обман на материнских чувствах:

46-летняя женщина перевела 45 тыс рублей мошеннику, который написал ей в мессенджере и сообщил, что её сын находится в плену ВСУ. Злоумышленник потребовал деньги для «включения в список на обмен военнопленными» её сына. Этот случай особенно циничен — преступники играли на чувствах матери, чтобы завладеть её средствами.

Звонки лже-сотрудников:

50-летняя женщина перевела 1 млн 508 тыс рублей якобы капитану МВД, который сообщил ей о необходимости перевода денег на «безопасный счёт».

Фиктивные покупки и продажи:

36-летний мужчина попытался продать изделия из пластика через соцсеть — потерял 22 тыс рублей.

38-летний мужчина хотел купить билеты в театр — лишился 21 тыс рублей.

46-летний мужчина пытался приобрести автозапчасти в интернете — отдал мошенникам 22 тыс рублей.

35-летний мужчина хотел купить багажник и бампер на интернет-площадке — потерял 130 тыс рублей.

Ложные обещания заработка и взломанные аккаунты:

46-летний мужчина перевел 55 тысяч рублей за предложение «лёгкого заработка» в интернете.

64-летняя женщина перевела 30 тысяч рублей взломанному аккаунту «знакомой», которая попросила срочно занять денег.

Полиция Севастополя напоминает:

Настоящие сотрудники ведомств никогда не просят переводить деньги по телефону.

Не сообщайте незнакомцам реквизиты карт, коды из СМС и паспортные данные.

При получении тревожных сообщений о родственниках немедленно звоните по официальным телефонам части.

При сомнительных предложениях заработка или просьбах о помощи от «знакомых» по интернету — перезванивайте им лично.

Покупайте товары и услуги только через проверенные площадки.

Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников — немедленно звоните в полицию по телефону 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополя