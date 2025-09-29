За три дня — почти два миллиона: севастопольцы продолжают «делиться» деньгами с мошенниками

За последние трое суток в Севастополе зафиксирована очередная серия мошенничеств. Общая сумма потерь составила почти два миллиона рублей. Жертвами преступников стали восемь человек, среди которых — молодежь, люди среднего и старшего возраста.
Жестокий обман на материнских чувствах:
46-летняя женщина перевела 45 тыс рублей мошеннику, который написал ей в мессенджере и сообщил, что её сын находится в плену ВСУ. Злоумышленник потребовал деньги для «включения в список на обмен военнопленными» её сына. Этот случай особенно циничен — преступники играли на чувствах матери, чтобы завладеть её средствами.
Звонки лже-сотрудников:
50-летняя женщина перевела 1 млн 508 тыс рублей якобы капитану МВД, который сообщил ей о необходимости перевода денег на «безопасный счёт».
Фиктивные покупки и продажи:
36-летний мужчина попытался продать изделия из пластика через соцсеть — потерял 22 тыс рублей.
38-летний мужчина хотел купить билеты в театр — лишился 21 тыс рублей.
46-летний мужчина пытался приобрести автозапчасти в интернете — отдал мошенникам 22 тыс рублей.
35-летний мужчина хотел купить багажник и бампер на интернет-площадке — потерял 130 тыс рублей.
Ложные обещания заработка и взломанные аккаунты:
46-летний мужчина перевел 55 тысяч рублей за предложение «лёгкого заработка» в интернете.
64-летняя женщина перевела 30 тысяч рублей взломанному аккаунту «знакомой», которая попросила срочно занять денег.
Полиция Севастополя напоминает:
Настоящие сотрудники ведомств никогда не просят переводить деньги по телефону.
Не сообщайте незнакомцам реквизиты карт, коды из СМС и паспортные данные.
При получении тревожных сообщений о родственниках немедленно звоните по официальным телефонам части.
При сомнительных предложениях заработка или просьбах о помощи от «знакомых» по интернету — перезванивайте им лично.
Покупайте товары и услуги только через проверенные площадки.
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников — немедленно звоните в полицию по телефону 102.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополя
