За три дня севастопольцы потеряли более 9 миллионов рублей. Как? Отдали мошенникам

Звонок «сотрудника»:

90-летняя женщина лишилась 1 млн 100 тыс рублей после звонка «сотрудника ФСБ», потребовавшего «декларировать средства».

85-летнему мужчине на протяжении нескольких дней звонили якобы юрисконсульты и сотрудники ведомств, убеждая создать «безопасный счет» — результат: 497 тыс рублей.

76-летний мужчина перевел 4 млн 420 тыс рублей лже-сотруднику ФСБ, поверив в легенду о «безопасном переводе».

17-летняя девушка перевела 195 тыс рублей мнимому сотруднику Министерства цифрового развития, поверив в «защиту счета».

Мнимые покупки, продажи и инвестиции:

32-летний мужчина перевел 1 млн 450 тыс рублей мошеннику в мессенджере, обещавшему помочь с доставкой автомобиля.

57-летний мужчина попытался продать медогонку и потерял 11 тыс рублей, переведенных «покупателю».

46-летний мужчина хотел купить квадроцикл на интернет-площадке и лишился 376 тыс рублей.

40-летняя женщина перевела 7 тыс рублей за костюм для индийских танцев в социальной сети.

48-летний мужчина потерял 455 тыс рублей, доверившись «менеджеру по доставке авто из Европы».

42-летний мужчина перевел 50 тыс рублей за несуществующие газоблоки.

45-летняя женщина перевела 591 тысячу рублей за «инвестиции» после предложения в мессенджере.

Просьба одолжить деньги:

19-летний юноша отдал 21 тыс рублей «другу», чей аккаунт был взломан.

28-летний мужчина отдал 7 тыс рублей взломанному аккаунту «знакомого», попросившему срочно занять денег.

Полиция Севастополя напоминает, что настоящие сотрудники ведомств никогда не просят переводить деньги по телефону. При совершении онлайн-покупок рекомендуется использовать только проверенные площадки с безопасными способами оплаты. При возникновении подозрительных ситуаций необходимо обращаться в полицию по номеру 102.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю