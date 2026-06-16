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За три дня жители Севастополя перевели аферистам более 4,6 миллиона рублей

За три дня жители Севастополя перевели аферистам более 4,6 миллиона рублей

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:13 16.06.2026

Злоумышленники использовали пять различных схем: от фиктивной продажи билетов и ложного ДТП до обещаний криптозаработка и поддельных страховок.

Самую крупную сумму — 4 миллиона 266 тысяч рублей — потеряла 43-летняя женщина. В мессенджере неизвестный предложил ей дополнительный заработок на торгах криптовалютой. Женщина, следуя инструкциям, лишилась всех своих денег.

300 тысяч рублей передала курьеру 69-летняя пенсионерка. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что внучка попала в ДТП. Под предлогом непривлечения родственницы к уголовной ответственности злоумышленник убедил женщину передать деньги прибывшему курьеру.

82 тысячи рублей перевела мошенникам 19-летняя девушка. Она намеревалась арендовать квартиру, но неизвестный в мессенджере под видом арендодателя убедил её внести предоплату. Потерпевшая самостоятельно перевела деньги на указанный счёт.

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36 тысяч рублей лишился 50-летний мужчина. В мессенджере неизвестный предложил ему приобрести билеты в театр. После перевода денег обещанные билеты мужчина не получил, а продавец перестал выходить на связь.

7 тысяч 500 рублей потеряла 38-летняя женщина. Она хотела оформить полис Е-ОСАГО и перешла по неизвестной ссылке, где ввела реквизиты банковской карты. После этого с её счёта были списаны денежные средства, а страховка так и не была оформлена.

Полиция Севастополя призывает: не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев, кем бы они ни представлялись, не выполняйте их указания. Перепроверяйте информацию, которую вам сообщают в ходе телефонного звонка. Берегите свои деньги!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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