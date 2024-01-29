За три года в Крыму установили более трехсот знаков туристской навигации

Министерство курортов и туризма РК продолжает работу по изготовлению знаков туристской навигации в соответствии с Государственной программой развития курортов и туризма в Крыму. С 2020 года было изготовлено и установлено 334 знака. Единая система туристской навигации позволяет гостям полуострова ориентироваться на дорогах и по пути к достопримечательностям, а также расширяет информирование об объектах туристической инфраструктуры.

В 2023 году изготовлены и установлены 14 знаков туристской навигации на федеральной трассе «Таврида» в Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском, Кировском, Ленинском районах. Знаки указывают на такие объекты как туристстко-образовательный кластер «Таврида-Арт», Ханский дворец, армянский монастырь Сурб-Хач, крепость Керчь, галерея И.К. Айвазовского. Также в 2023 году изготовлены и переданы на баланс обслуживания 145 знаков к туристским объектам в муниципальных образованиях Республики Крым, — сообщает пресс-служба минкурортов РК.

Информационные знаки системы навигации в сфере туризма разрабатываются согласно Национальному стандарту РФ с общими требованиями к системе навигации в данной сфере, включая знаки объектов инфраструктуры, туристско-рекреационных зон, маршрутов и достопримечательностей.

Фото: пресс-служба министерства курортов и туризма РК.