За три летних месяца по Крымскому мосту проехало почти два миллиона машин

Почти два миллиона автомобилей воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за три летних месяца, в том числе почти 200 тыс. грузовиков и 14 тыс. автобусов. Об этом сообщает Росавтодор . В августе, в пик сезона отпусков, по Крымскому мосту проехало почти миллион транспортных средств. 15 августа трафик составил 36 393 автомобиля, а абсолютный рекорд достигнут 16 августа – 37 374 транспортных средств.

Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 3 августа: 21 410, в обратном направлении – 21 августа: 20 602 за сутки. Всего в августе в направлении полуострова проехало более 470 тыс. машин, в обратном – около 500 тыс. Среднесуточная интенсивность движения составила более 31,3 тыс. транспортных средств. По статистике прошлых лет, в сентябре интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало около 11,5 млн. машин. Его эксплуатация идет в штатном режиме. За бесперебойное функционирование мостового перехода отвечают более 100 сотрудников. Параллельно ведется технический надзор за состоянием опор и пролетных строений с помощью приборов и датчиков. Вся информация поступает в Центр управления производством Крымского моста.

СПРАВКА: Автодорога по Крымскому мосту ‒ участок 141 км ‒ 160 км федеральной трассы А-290 ‒ находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Имеет четыре полосы движения категории 1Б с пропускной способностью 40 тыс. автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость ‒ 90 км/ч.