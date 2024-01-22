За угон и пьяную езду — в колонию строгого режима. Преступление и наказание в Кировском районе Крыма

Прокуратура Кировского района Крыма поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Судом установлено, что в начале августа 2023 года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, после употребления спиртных напитков, находясь по месту жительства своей знакомой, без ее согласия взял ключ от ее автомобиля марки «Лада Приора». Двигаясь на автомобиле по одной из улиц в селе Журавки, мужчина не справился с управлением автомобилем, допустил съезд в придорожный кювет с последующим наездом на дерево, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил осужденного к 1 году лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.