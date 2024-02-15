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За «вино домашнее» жители Феодосии получили срок. Условный, но все же

За «вино домашнее» жители Феодосии получили срок. Условный, но все же

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:26 15.02.2024

Два жителя Феодосии, изготовлявшие и продававшие опасную спиртосодержащую жидкость, попали под суд. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

С сентября 2021 года мужчины осуществляли производство спиртосодержащей продукции, разливали ее в заранее приобретённые ёмкости и хранили в жилом помещении в городе Феодосии, а затем продавали. Действия мужчин пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчин к 2 годам лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичный период каждого. Приговор в законную силу не вступил.

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За «вино домашнее» жители Феодосии получили срок. Условный, но все же

Фото: прокуратура РК.

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