За «вино домашнее» жители Феодосии получили срок. Условный, но все же

Два жителя Феодосии, изготовлявшие и продававшие опасную спиртосодержащую жидкость, попали под суд. Они признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

С сентября 2021 года мужчины осуществляли производство спиртосодержащей продукции, разливали ее в заранее приобретённые ёмкости и хранили в жилом помещении в городе Феодосии, а затем продавали. Действия мужчин пресечены работниками органов внутренних дел, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчин к 2 годам лишения свободы условно с испытательными сроками на аналогичный период каждого. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура РК.