За время пандемии за прибавкой к зарплате пришли к руководству 4 из 10 крымчан, добились желаемого 41%

45% жителей Крыма просили прибавку к зарплате в течение последних полутора лет. Мужчины в городе говорили с руководством о повышении дохода чаще женщин (48 и 36% соответственно). Число тех, кто обращался за повышением зарплаты в последние полтора года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных: 27% среди крымчан с зарплатой менее 30 тыс. руб. и 44% среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб.

В переговорах о зарплате чаще всего речь велась о прибавке в размере 30 и более процентов — с такими цифрами обращались к руководству 24% опрошенных. 30% жителей Крыма не называли конкретного размера прибавки, оставляя это решение за руководством, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Из тех, кто просил прибавку, получили ее 41%. Чаще всего зарплату увеличивали на 10%.

Очевидно, что решение о размере прибавки, достигнутое в результате переговоров, зависит от многих факторов, среди которых как финансовое положение компании, так и вклад специалиста, стремящегося к увеличению зарплаты, в общее дело. Однако определенные закономерности все же просматриваются. За последние 1,5 года чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5—10%, а также те, кто просил 30% и более. Те, кто не озвучивает конкретных желаемых сумм, чаще всего получают прибавку в 10%.

Время проведения опроса: 3—25 ноября 2021 года