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За время действия в Крыму программы «ZA поддержку» предпринимателям предоставлено более 43 млн рублей в виде льготных микрозаймов

За время действия в Крыму программы «ZA поддержку» предпринимателям предоставлено более 43 млн рублей в виде льготных микрозаймов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 01.08.2025

За время действия в Крыму программы «ZA поддержку» предпринимателям, оказывающим помощь Российской армии, предоставлено более 43 миллионов рублей в виде льготных микрозаймов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Напомню, что данная программа в республике была запущена осенью 2023 года, и за время её реализации выдано 13 микрозаймов на общую сумму более 43 миллионов рублей, при этом только в текущем году предприниматели региона оформили 4 микрозайма на сумму 15,5 миллионов рублей. Стоит также отметить, что на сегодняшний день Крым остаётся одним из немногих, а точнее, одним из семи регионов, в которых аналогичная программа доступна предпринимательскому сообществу, — напомнила Ирина Кивико.

Программа «ZA поддержку» Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым ориентирована на малые и средние предприятия, а также самозанятых граждан, вносящих вклад в поддержку военнослужащих, предлагая процентную ставку от 5 до 13,5% годовых, срок кредитования от 6 до 36 месяцев и сумма займов в размере от 150 тысяч до 5 миллионов рублей.

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Для оформления микрозайма по данной программе заёмщику необходимо предоставить документы, подтверждающие факт ведения деятельности в указанных направлениях. К таким документам могут относиться договоры на реализацию продукции, услуг, гарантийные письма общественных организаций, принимающих участие в организации процесса поставки продукции для нужд военнослужащих, а также договоры с организациями, входящими в реестр ОПК.

Напомним, для оформления микрозайма предприниматели могут воспользоваться сервисом «Подбор и получение микрофинансирования», доступным на онлайн-платформе  МСП.РФ.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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