За выгул собак без поводка и намордника намерены штрафовать

Владельцев собак, которые выгуливают своих питомцев без поводка и намордника и не убирают за ними, начнут штрафовать. Госдума уже одобрила законопроект в первом чтении, пишет газета «Ведомости» .

За нарушение правил содержания домашних животных собираются ввести административную ответственность.

Штраф за первое нарушение составит от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличат до 3 тыс. рублей.

Штрафы для предпринимателей будут выше: от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за первое нарушение и 10 тыс. рублей — за повторное.

Административные дела о нарушениях будут рассматривать региональные органы исполнительной власти.

Напомним, требования к содержанию домашних питомцев содержатся в ст. 13 закона об ответственном обращении с животными. Выгуливать питомцев можно только в специально отведённых для этого местах, запрещён выгул собак без поводка и намордника, кроме того, владельцы обязаны убирать за своими питомцами на территориях общего пользования. Запрещено использовать домашних питомцев в предпринимательской деятельности.

По данным опроса, проведённого ВЦИОМ в июле, четверть россиян недовольны тем, что владельцы питомцев не убирают за ними, 18% жалуются на выгул агрессивных животных без намордника, а 14% недовольны тем, что собак отправляют на самовыгул или гуляют с ними в неположенных местах.

Напомним, в 2023 году общественный совет при Минстрое предлагал обязать застройщиков при строительстве жилых домов оборудовать инфраструктуру для выгула собак, но эта идея не получила развития. Предполагалось, что создание такой инфраструктуры войдёт в программы благоустройства городских районов.

источник: ЦИАН