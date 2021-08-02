penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

crimeapress_news



«Верево Сити»
За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:01 02.08.2021

В условиях особого противопожарного режима, действующего в Крыму, одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной противопожарной службы по Республике Крым – ликвидация пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности.

Только за прошедшие выходные дни на территории полуострова произошло 15 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, в различных районах полуострова. Сильный ветер, в некоторых случаях, осложнял обстановку, в результате чего огонь распространялся на значительные территории.

Сотрудники Федеральной противопожарной службы по Республике Крым успешно ликвидировали пожары, не допустив распространение огня на лесные массивы и жилой сектор. Причины возникновения таких пожаров напрямую связано с несоблюдением правил особого противопожарного режима жителями и гостями Крыма.

В пожароопасных районах полуострова осуществляется постоянный мониторинг ситуации, проводится патрулирование личным составом и с помощью различных технических средств, в том числе с помощью специального приложения «Термические точки» и группами беспилотной авиации, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

Чтобы снизить риск возникновения загораний на открытых территориях и экосистемах полуострова, специалисты Государственного пожарного надзора ежедневно проводят профилактические мероприятия по предупреждение загораний и обучению населения мерам пожарной безопасности. Накануне подобные мероприятия прошли в городах Судак и Феодосия, в Белогорском и Кировском районах.

За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

За выходные дни в Крыму ликвидировано 15 загораний сухой растительности

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.