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Иллюстрация: pikist.com

За выходные севастопольцы лишились почти 3,5 миллиона рублей, клюнув на уловки мошенников

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:36 02.06.2025

За выходные четверо севастопольцев доверились лже-сотрудникам госучреждений, испугавшись мнимых угроз банковским счетам. Так:

  • 53-летнему пенсионеру позвонил человек, представившийся сотрудником портала Государственных услуг. Он заявил, что на счет мужчины совершается хакерская атака, и для защиты средств нужно срочно перевести деньги на «безопасный счет». Доверчивый пенсионер перевел 1,5 миллиона рублей, прежде чем понял, что его обманули.
  • 28-летний мастер отдела технического контроля получил звонок в мессенджере от якобы банковского сотрудника. Тот убедил его в необходимости перевода денег на «временный счет». Молодой человек трижды отправлял средства, потеряв в общей сложности 905 тысяч рублей.
  • Двое других пострадавших – 64-летний пенсионер и 76-летняя женщина – получили звонки от мнимых сотрудников «Росфинмониторинга». Им объяснили, что их счета находятся под угрозой и требуют «проверки». В результате они перевели 513 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно, прежде чем осознали, что стали жертвами аферы.
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Не становитесь следующей жертвой! Помните, что бдительность и здравый смысл — лучшая защита от мошенников. Никогда не принимайте поспешных финансовых решений под давлением, каким бы убедительным ни казался собеседник.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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