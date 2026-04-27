За выходные в Севастополе привито более 200 домашних животных от бешенства

Опубликовал: КрымPRESS в Животные Крыма 15:13 27.04.2026

За минувшие выходные в Севастополе в рамках профилактической кампании против бешенства ветеринарные специалисты вакцинировали 212 домашних животных в Балаклаве — 136 собак и 76 кошек.

Выездные прививочные пункты государственной ветеринарной службы работали сразу в нескольких локациях, чтобы сделать процедуру максимально доступной для владельцев питомцев.

Бесплатная вакцинация проводится в строгом соответствии с инструкцией по применению препарата: сертифицированная антирабическая вакцина вводится только клинически здоровым животным. По результатам владельцу выдается справка о вакцинации животного.

Следующая вакцинация от бешенства в Балаклаве пройдёт 6 июня с 10:00 до 14:00 по адресам:

— ул. Строительная, у здания ЗАГСа Балаклавского района;

— ул. Благодатная, у остановки «2-е отделение»;

— ул. Богдана Хмельницкого, на площадке у дома 39;

— ул. Терлецкого, у дома 9, на площадке у гаражей;

— 1-е отделение Золотой Балки: ул. Междурядная в районе автостанции «Золотая Балка».

Привить собак и кошек против бешенства также можно каждую пятницу в госветклинике на улице Могилевская, 16.

Консультацию по всем вопросам можно получить по телефону: +7 (978) 300-95-15.

Кроме того, для повышения доступности профилактической диагностики в государственной ветеринарной клинике до 30 апреля на ул. Могилевская, 16 действует специальная акция на комплексную диспансеризацию собак и кошек.

В программу обследования входят:

* клинический осмотр;
* общий и расширенный биохимический анализ крови;
* общий анализ мочи (при предоставлении пробы);
* люминесцентная диагностика дерматомикозов;
* санация ушных раковин с отоскопией и взятием мазка на патогенную микрофлору и ушных клещей;
* УЗИ брюшной полости;
* рентгенография в двух проекциях — по показаниям.

Режим работы клиники: ежедневно с 8:00 до 20:00.  Запись на приём по телефону: +7 (978) 300-95-15.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

