Заболели «ковидом» после прививки? Что там с QR-кодом, разъяснил Минздрав России

Минздрав России выпустило приказ, который утверждает форму сертификата о прививке от коронавируса. В числе прочего документ устанавливает срок действия QR-кода, который подтверждает вакцинацию или перенесённый COVID-19. Если россиянин и привился, и переболел, то актуальной будет считаться информация о том, что произошло позже.
Согласно
В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода, — сообщается в приказе Минздрава РФ.
Также приказ ведомства оговаривает форму бумажного сертификата, который можно самостоятельно распечатать на портале «Госуслуги». Этот пункт вступает в силу сегодня, 16 ноября.
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