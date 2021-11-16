Заболели «ковидом» после прививки? Что там с QR-кодом, разъяснил Минздрав России

Минздрав России выпустило приказ, который утверждает форму сертификата о прививке от коронавируса. В числе прочего документ устанавливает срок действия QR-кода, который подтверждает вакцинацию или перенесённый COVID-19. Если россиянин и привился, и переболел, то актуальной будет считаться информация о том, что произошло позже.

Согласно опубликованному приказу, после вакцинации QR-код считается действительным год, после перенесённого заболевания — полгода. Если россиянин заболел после прививки, то срок действия сертификата о вакцинации аннулируется, а после выздоровления начнёт действовать уже QR-код, подтверждающий перенесённую болезнь.

В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода, — сообщается в приказе Минздрава РФ.

Также приказ ведомства оговаривает форму бумажного сертификата, который можно самостоятельно распечатать на портале «Госуслуги». Этот пункт вступает в силу сегодня, 16 ноября.