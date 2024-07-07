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Забор из профлиста: особенности конструкций, правила выбора и стилевые решения
фото: zabor-vam.ru

Забор из профлиста: особенности конструкций, правила выбора и стилевые решения

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:30 07.07.2024

Забор из профлиста — такие конструкции действительно стали очень популярными благодаря своей практичности и эстетичности. Вот основные моменты, которые стоит учитывать при выборе и установке такого забора:

Преимущества:

  • прочность и долговечность: профлист — это оцинкованная сталь, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.
  • универсальность: широкий выбор цветов и текстур позволяет выбрать вариант, который идеально впишется в ландшафт и архитектуру участка.
  • легкость монтажа: установить забор из профлиста можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.
  • низкая стоимость: по сравнению с другими материалами, профлист стоит относительно недорого.
  • удобство в уходе: такие заборы не требуют особого ухода, достаточно периодически промывать их водой.
  • защита от ветра и пыли: сплошная конструкция хорошо защищает территорию от ветра, пыли и посторонних взглядов.

Основные этапы установки забора из профлиста:

  • подготовка территории: разметка участка, выравнивание земли.
  • установка столбов: столбы из металла или бетона устанавливаются на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Они должны быть хорошо закреплены в земле (бетонированы) для обеспечения устойчивости конструкции.
  • крепление лаг: горизонтальные лаги (поперечины) крепятся к столбам. Обычно используют две или три лаги на один пролёт забора.
  • монтаж профлиста: листы крепятся к лагам с помощью саморезов. Важно правильно подобрать длину саморезов и использовать шайбы для лучшего крепления.
  • завершающие работы: установка заглушек на столбы, обработка сварочных швов антикоррозийными средствами, покраска (если необходимо).

Рекомендации:

  • выбор материала: обратите внимание на толщину листа (оптимально 0,5-0,7 мм) и качество покрытия (оцинкованный или полимерный слой).
  • антикоррозийная обработка: все металлические элементы (столбы, лаги, крепеж) должны быть обработаны антикоррозийным покрытием.
  • фундамент: при установке на мягких грунтах или в ветреных районах рекомендуется устанавливать забор на ленточном фундаменте для повышения устойчивости.

Частые ошибки при установке забора из профлиста:

  • неправильный выбор крепежа: использование слишком коротких или длинных саморезов, отсутствие шайб.
  • неправильная установка столбов: недостаточная глубина установки или слабое бетонирование, что может привести к наклону забора.
  • отсутствие защиты металла: пренебрежение антикоррозийной обработкой металлических элементов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет установить прочный и долговечный забор из профнастила, который будет радовать вас долгие годы.

Заборы из профлиста — простые конструкции? 

Заборы из профлиста действительно кажутся довольно простыми конструкциями, и их можно установить самостоятельно, если есть некоторые навыки и инструменты. Однако, существуют несколько факторов, которые помогут решить, стоит ли браться за установку самостоятельно или лучше обратиться к профессионалам.

Самостоятельная установка

Преимущества:

  • экономия денег на оплате труда рабочих.
  • гибкость и контроль: сами управляете всем процессом, можете работать в удобное для вас время и контролировать качество работы.

Недостатки:

  • время и усилия: установка забора требует значительных временных и физических затрат.
  • необходимость специальных инструментов: для монтажа вам понадобятся бур для ям, бетономешалка или емкость для замеса бетона, уровень, болгарка, шуруповерт и др.
  • опыт и знания: необходимы базовые знания и опыт в строительстве, чтобы избежать ошибок, которые могут повлиять на долговечность и внешний вид забора.
  • риски ошибок: неправильная установка может привести к деформации забора, его неустойчивости или преждевременной коррозии.

Обращение к профессионалам

Преимущества:

  • качество работы: профессионалы обладают опытом и знаниями, чтобы выполнить работу качественно и быстро.
  • гарантии: многие компании предоставляют гарантию на выполненные работы.
  • сэкономленное время и усилия: вы освобождаетесь от необходимости самостоятельно заниматься установкой и можете уделить время другим делам.
  • комплексный подход: профессионалы могут предложить дополнительные услуги, такие как проектирование, выбор материалов и послепродажное обслуживание.

Недостатки:

  • стоимость: услуги профессионалов стоят денег, что увеличивает общий бюджет на забор.
  • необходимость контроля: вам всё равно нужно будет контролировать процесс, чтобы убедиться, что работа выполняется качественно.

Другими словами, если есть опыт и уверенность в своих силах, а также необходимые инструменты, самостоятельная установка такого рода заборов может быть хорошим вариантом. Однако, если вы сомневаетесь в своих способностях или не хотите тратить много времени на эту работу, лучше обратиться к профессионалам.

Забор из профлиста — критерии выбора

Есть несколько правил и рекомендаций, которые помогут вам выбрать качественный забор из профлиста и избежать распространенных ошибок. Вот на что стоит обратить внимание:

Выбор материалов

Качество профнастила:

  • толщина металла: оптимальная толщина листов для заборов составляет 0,5-0,7 мм. Более тонкие листы могут быть менее устойчивыми к ветровым нагрузкам и механическим повреждениям.
  • покрытие: профлист должен быть оцинкованным и иметь полимерное покрытие (полиэстер, пластизол, ПВДФ). Это защитит металл от коррозии и увеличит срок службы забора.
  • высота волны: для заборов обычно используется профлист с высотой волны 20-35 мм (маркировка С20, С21 и т.д.). Он достаточно жесткий и устойчивый.

Столбы и лаги:

  • материал столбов: лучше выбирать металлические столбы, так как они более долговечные и устойчивые к нагрузкам. Рекомендуемый диаметр столбов – 60-80 мм.
  • толщина стенки столбов: оптимальная толщина стенки столбов составляет 2-3 мм. Более тонкие столбы могут не выдержать нагрузок.
  • лаги (поперечины): используйте металлические профили сечением 40×20 мм или 50×25 мм. Оптимальная толщина стенки – 1,5-2 мм.

Крепежные элементы:

  • саморезы: используйте оцинкованные саморезы с прокладками из неопрена. Длина саморезов должна быть 20-25 мм для крепления профлиста к лагам.
  • крепеж столбов: для закрепления столбов используйте анкера или бетон.

Установка

Подготовка территории:

  • разметьте участок под забор, проверьте ровность линии установки.
  • уберите все препятствия (камни, кусты, деревья).

Установка столбов:

  • расстояние между столбами должно быть 2-3 метра.
  • глубина установки столбов – не менее 1/3 их высоты (обычно 0,8-1,2 метра).
  • столбы следует бетонировать для обеспечения устойчивости. Диаметр ям для столбов – 30-40 см.

Монтаж лаг:

  • горизонтальные лаги крепятся к столбам на высоте около 30-40 см от земли и на высоте 1,5-1,7 метра.
  • лаги можно крепить к столбам с помощью сварки или болтов.

Крепление профлиста:

  • листы профлиста крепятся к лагам саморезами с шагом 20-30 см. Крепеж должен располагаться на гребне волны.
  • профлист монтируется внахлест на одну волну.

Финальные штрихи:

  • установите заглушки на верхушки столбов для предотвращения попадания влаги.
  • обработайте все сварочные швы антикоррозийным средством и при необходимости покрасьте.

Немаловажный вопрос — срок службы заборов из профлиста?

Основой для изготовления профилированных листов служит низкоуглеродистая листовая сталь, на поверхность которой нанесено полимерное или цинковое защитное покрытие. Благодаря этому металлопродукция хорошо противостоит влаге и другим негативным воздействиям. Как результат, срок службы профлиста составляет не менее 60 лет, — отмечают специалисты «Забор-вам». 

Заборы из профлиста — стилевые решения

Заборы из профлиста (профнастила) могут показаться примитивными по сравнению с некоторыми другими материалами, такими как кованые металлы или дерево, но это далеко не всегда так. Существуют различные способы придать такому забору эстетически привлекательный вид. Вот несколько стилевых решений и рекомендаций, которые помогут сделать забор из профлиста более стильным и привлекательным:

Стилевые решения для заборов из профлиста

Выбор цвета и текстуры:

  • профлист доступен в широком ассортименте цветов и покрытий. Можно выбрать яркий цвет, который будет гармонировать с фасадом дома или ландшафтным дизайном участка.
  • существуют профлисты с текстурным покрытием, имитирующим дерево, камень или кирпич, что добавляет оригинальности.

Использование декоративных элементов:

  • ковка и металлические вставки: можно добавить кованые элементы, которые придадут забору изысканности и уникальности.
  • декоративные крышки и заглушки: украшение верхних частей столбов декоративными крышками улучшает внешний вид забора.
  • комбинирование материалов: можно комбинировать профлист с другими материалами, такими как дерево или камень, что создаст интересные контрастные решения.

Оформление ворот и калиток:

  • ворота и калитки можно сделать более привлекательными, используя кованые элементы, декоративные накладки или комбинируя материалы.

Растения и зелень:

  • живые изгороди, вьющиеся растения или цветочные клумбы вдоль забора могут смягчить его строгий вид и сделать более естественным.

Освещение:

  • установка декоративного освещения вдоль забора подчеркнет его линии и создаст уютную атмосферу в темное время суток.

Примеры стилевых решений

Модерн:

  • использование профлиста с матовым покрытием темных тонов (графит, антрацит) в сочетании с минималистичными металлическими элементами.
  • простые и строгие линии, отсутствие излишней декоративности.

Эко-стиль:

  • профлист с текстурой дерева или натуральных оттенков.
  • дополнение забора живыми растениями и зелеными насаждениями.

Классический стиль:

  • светлые оттенки профлиста в сочетании с коваными элементами и декоративными столбами.
  • ворота и калитки с классическим дизайном, украшенные ковкой.

Хотя заборы из профлиста могут казаться простыми, с правильным подходом они могут стать стильным и привлекательным элементом вашего участка. Важно учитывать общий стиль дома и ландшафта, чтобы забор гармонично вписывался в окружающую среду. Благодаря разнообразию цветов, текстур и декоративных элементов, можно создать уникальный дизайн, который подчеркнет вашу индивидуальность и эстетические предпочтения.

источник: https://zabor-vam.ru/product/zabory-iz-profnastila/

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