Забрал 30 тысяч рублей из кассы и ушёл — инцидент в Евпатории

В дежурную часть обратилась местная жительница: она заявила о пропаже денег из кассового аппарата.

В ходе проверки установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале, беспрепятственно похитил 30 000 рублей из выдвижного ящика кассовой зоны.

В результате проведённых оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 41‑летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что рассматривал преступную наживу как единственный источник дохода, а похищенные средства распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе ведомства.