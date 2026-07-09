Забрал 30 тысяч рублей из кассы и ушёл — инцидент в Евпатории

Сотрудники полиции города Евпатории оперативно раскрыли хищение денежных средств из магазина — благодаря слаженной работе правоохранителей преступление удалось раскрыть в короткие сроки.
В дежурную часть обратилась местная жительница: она заявила о пропаже денег из кассового аппарата.
В ходе проверки установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале, беспрепятственно похитил 30 000 рублей из выдвижного ящика кассовой зоны.
В результате проведённых оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 41‑летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что рассматривал преступную наживу как единственный источник дохода, а похищенные средства распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму