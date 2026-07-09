Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Забрал 30 тысяч рублей из кассы и ушёл — инцидент в Евпатории
Новости Республики

Забрал 30 тысяч рублей из кассы и ушёл — инцидент в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:47 09.07.2026

Сотрудники полиции города Евпатории оперативно раскрыли хищение денежных средств из магазина — благодаря слаженной работе правоохранителей преступление удалось раскрыть в короткие сроки.

В дежурную часть обратилась местная жительница: она заявила о пропаже денег из кассового аппарата.

В ходе проверки установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале, беспрепятственно похитил 30 000 рублей из выдвижного ящика кассовой зоны.

В результате проведённых оперативно‑розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 41‑летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что рассматривал преступную наживу как единственный источник дохода, а похищенные средства распорядился по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Узнайте больше:  В Феодосии задержали участников мошеннической схемы, причинившей гражданам ущерб на сумму 600 тысяч рублей

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 5

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.