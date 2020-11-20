Забрал всё, что увидел. Кража в Красноперекопске

В полицию в Красноперекопске с заявлением обратился 46-летний житель одного из сёл Красноперекопского района.

Он сообщил, что из гаража его частного домовладения, в котором он на постоянной основе не проживает, пропал двигатель и заднее колесо разобранного скутера, а с дома снята спутниковая антенна. Правоохранители оперативно отреагировали на заявления гражданина и выехали на место преступления. Там сотрудники полиции обнаружили металлический лом, которым злоумышленник сорвал петли ворот гаража. Стражи правопорядка провели дворовой обход, опросили жителей села и определили круг лиц, которые могли быть причастны к краже. Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый житель села. Молодой человек дал признательные показания и извинился перед потерпевшим. Похищенное имущество сотрудниками полиции было изъято и возвращено потерпевшему, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.