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Фото: МВД

Забрал всё, что увидел. Кража в Красноперекопске

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:17 20.11.2020

В полицию в Красноперекопске с заявлением обратился 46-летний житель одного из сёл Красноперекопского района.

Он сообщил, что из гаража его частного домовладения, в котором он на постоянной основе не проживает, пропал двигатель и заднее колесо разобранного скутера, а с дома снята спутниковая антенна. Правоохранители оперативно отреагировали на заявления гражданина и выехали на место преступления. Там сотрудники полиции обнаружили металлический лом, которым злоумышленник сорвал петли ворот гаража. Стражи правопорядка провели дворовой обход, опросили жителей села и определили круг лиц, которые могли быть причастны к краже. Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и задержан. Им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый житель села. Молодой человек дал признательные показания и извинился перед потерпевшим. Похищенное имущество сотрудниками полиции было изъято и возвращено потерпевшему, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Забрал всё, что увидел. Кража в Красноперекопске

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