Зачем Зеленский слетал в Вашингтон. В Крыму уверены: денег просить

Не только денег, но и гарантий.

Завершается визит президента Украины Владимира Зеленского в США. О его конкретных итогах говорить рано. В теории, речь идет о продолжении вливания денег в экономику «незалежной», помощи по линии Пентагона, обеспечении «энергетической безопасности» Украины. Сам Зеленский уверяет, что США готовы вводить санкции, если будут нарушаться права Киева и энергетическая безопасность, так как глава Белого дома понимает «приоритетность этого вопроса сегодня для Украины».

Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу, я имею в виду наши страны, — уточнил Зеленский.

Еще для Вашингтона важна «независимость» (от России) и «территориальная целостность» Украины. Говорили Зеленский с Байденом и о Крыме (как раз в этом контексте).

Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформе. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный, — заявил украинский президент.

Он также сказал, что так и не понял «возникла ли химия» между ним и Байденом, но «доволен результатом«.

Результатов нет, а он доволен? Многие политологи считают вообще «главным результатом» этого вояжа в США собственно посиделки и беседу в Овальном кабинете. Выглядело это как встреча суверена с вассалом? В Крыму уверены: Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину. Об этом заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

Как обычно, с одной стороны прозвучали ритуальные заклинания о поддержке Украины, а с другой – сказки об «аннексии» Крыма и «российской агрессии». Как обычно, официальный Киев попросил денег. Наверное, какое-то их количество украинский режим получит. Но ровно столько, чтобы Украина окончательно не протянула ноги и могла исполнять предписанную ей Западом роль «анти-России», — отметил Аксёнов.

Уточним: Зеленский просил выделить Украине 277 млрд. долларов на «план трансформации страны», а в реальности получил 60 млн. долларов некой «военной помощи» и неопределенные (но скромные) суммы (гранты) «на развитие демократии».

Впрочем, команда Зеленского, при всей политической инфантильности – прагматики. Визит в США для них – пиар и возможные гарантии. В том смысле, что фото с улыбающимся Байденом «це круто», и вообще нужно было точно разузнать, продолжает ли ставить на Зеленского и К официальный Вашингтон. Сам президент Украины уверен – ставки не меняются, «химия» если не есть, то будет, Байден на переговорах не заснул, уже хорошо.

Для самого Зеленского встреча с Байденом – это, прежде всего, пиар, призванный продемонстрировать, что политический недоросль пользуется поддержкой Америки и что его принимают всерьёз. Думаю, что по поводу этой «решительной поддержки» экс-комику не мешало бы пообщаться с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани, который мог бы поделиться с ним своим опытом. Гани учился в США, работал в США, при поддержке США возглавил проамериканское правительство и в итоге с позором бежал, бросив страну и своих соратников на произвол судьбы. Очень поучительный пример, — резюмировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Отчасти это утверждение подтверждают половинчатые высказывания президента США. Джо Байден как бы за «энергетическую безопасность» Украины, но с «Северным потоком-2» ничего поделать не может, он как бы и анонсирует новые санкции против России, но не называет их, выражает согласие с «дорогой Украины в НАТО», но путь этот не ускоряет. И вообще обошлось без совместного итогового заявления для СМИ, что само по себе странно.

Впрочем, на сайте украинского президента опубликован текст совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США. Увы для Зеленского – тоже общие фразы.

Денег и гарантий не дали, остается пиар. Наверное, поэтому украинский президент сегодня отправился в Калифорнию пообщаться с главой «Apple» Тимом Куком, основателем компаний «SpaceX» и «Tesla» Илоном Маском, основателем «Amazon» Джеффом Безосом. Поболтать, выразить свое восхищение, сфотографироваться на память. Для шоумена – круто, для президента…

Егор Лиходеев.

Фото: офис президента Украины.