Заглянем в 2022 год: какие дни будут выходными и праздничными, сколько отдыхать

Правительство РФ утвердило календарь праздничных и рабочих дней на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. В июне он был одобрен Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

Его нюансы: выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней… перенести в 2022 году следующие выходные дни: с субботы, 1 января, на вторник, 3 мая; с воскресенья, 2 января, на вторник, 10 мая; с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта, — говорится в документе, который подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В результате в 2022 году у россиян будет шесть праздничных периодов: девятидневные новогодние каникулы, длинные выходные (3 дня) в честь Международного женского дня, а также выходные по случаю Дня труда (3 дня), Дня Победы (4 дня), Дня России (3 дня) и Дня народного единства (3 дня).