Загрузка производственных мощностей Судостроительного завода «Море» сегодня составляет более 50 %

В результате договоренности с Министерством транспорта Российской Федерации завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов – буксиров. Предприятие определено единственным исполнителем. Благодарю Министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта за содействие, внимание и поддержку, оказываемые Крыму, – сказал Глава республики.

Кроме того, обсуждается сотрудничество с АО «Объединенная судостроительная корпорация», которое готово инвестировать в производственные мощности крымского завода. В данное время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.

Еще одна организация – частная транспортная компания из Санкт-Петербурга – изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов.

Они будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок в нашей республике. Уже строятся четыре скоростных пассажирских суда. Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше, – проинформировал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым