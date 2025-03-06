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Загрузка производственных мощностей Судостроительного завода «Море» сегодня составляет более 50 %
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Загрузка производственных мощностей Судостроительного завода «Море» сегодня составляет более 50 %

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 06.03.2025

Глава Республики Крым сообщил, что загрузка производственных мощностей АО «Судостроительный завод «Море» планомерно увеличивается и в настоящее время составляет более 50 %. Сергей Аксёнов отметил, что сегодня на предприятии трудится коллектив из 390 человек, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов, объем производства растет. При непосредственном содействии органов власти предприятием заключаются новые контракты.

В результате договоренности с Министерством транспорта Российской Федерации завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов – буксиров. Предприятие определено единственным исполнителем. Благодарю Министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта за содействие, внимание и поддержку, оказываемые Крыму, – сказал Глава республики.

Кроме того, обсуждается сотрудничество с АО «Объединенная судостроительная корпорация», которое готово инвестировать в производственные мощности крымского завода. В данное время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.

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Еще одна организация – частная транспортная компания из Санкт-Петербурга – изучает перспективы строительства в Крыму гражданских судов.

Они будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок в нашей республике. Уже строятся четыре скоростных пассажирских суда. Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше, – проинформировал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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