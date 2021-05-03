Заходите домой? Сразу запирайте двери. Поучительная история о краже в Симферополе

В Симферополе на номер 102 поступило сообщение от 36-летнего местного жителя по факту кражи барсетки. Заявитель сообщил, что, придя домой на обед, он оставил в прихожей свою барсетку, в которой находились документы на его имя и деньги в размере 3 тысяч рублей. Выходя из дома, мужчина обнаружил отсутствие своего имущества.

В результате грамотно организованного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов после обращения заявителя установили местонахождение подозреваемого в краже. По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 34-летний мужчина без определенного места жительства. Задержанный чистосердечно признался в совершении кражи. С его слов, деньги он потратил на собственные нужды, а барсетку с документами выбросил в мусорный бак, — рассказали в полиции.

Следователем отдела полиции №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания г. Симферополя.

МВД по Республике Крым предлагает несколько простых советов, как не стать жертвой квартирных воров:

— если ваша квартира находится на первом либо последнем этаже, рядом с пожарными лестницами и водосточными трубами, задумайтесь над установкой оконных решеток;

— не оставляйте открытыми окна и балконные двери;

— постарайтесь быть особенно бдительными летом, во время каникул и в праздничные дни, поскольку данные периоды наиболее привлекательны для квартирных воров;

— регулярно вынимайте почту из ящика;

— старайтесь задергивать шторы, особенно по вечерам. Прежде чем совершить преступление, воры часто наблюдают в окна за понравившейся квартирой;

В случае, если вы заметили подозрительных лиц у входа в подъезд, на площадке общего балкона либо непосредственно рядом с квартирой, незамедлительно обратитесь в полицию, ведь именно в этих местах предпочитают располагаться подельники злоумышленников при совершении квартирных краж.

Если дверь вашей квартиры открыта, либо вы обнаружили иные признаки незаконного проникновения, попробуйте осторожно закрыть дверь и немедленно обратитесь в полицию. Не заходите внутрь! Встречались случаи, когда хозяин заставал в доме грабителей, и тогда опасаться стоит уже не за имущество, а за собственную жизнь. Не пытайтесь задержать преступника самостоятельно, даже если на первый взгляд он физически менее развит, чем вы. Помните, что он может быть вооружен, а рядом с ним наверняка находятся сообщники. Если вы все-таки зашли в квартиру, не трогайте находящиеся в ней вещи до приезда полиции, — подчеркнули в МВД по РК.