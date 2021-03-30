Заявления Киева по воде Крыму на полуострове назвали циничными

Глава Госсовета РК Владимир Константинов назвал «непроходимым цинизмом» заявления представителей киевской власти о возможных переговорах по воде Крыму, в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа с точки зрения обеспечения водой, тогда вопрос возобновления поставок воды можно рассматривать. При этом, по его словам, этому должны предшествовать переговоры.

Своим заявлением Кравчук дал понять, что когда усилия Украины, направленные на то, чтобы вызвать в Крыму гуманитарную катастрофу, увенчаются успехом, то они ждут нас на переговоры. По всей видимости, в их мечтах на эти переговоры мы должны приползти на коленях. Чего здесь больше — непроходимого цинизма или наивной уверенности в том, что они такие великие и ужасные, — сразу и не поймешь, — сказал РИА Новости Константинов. — Ведь собирались они вызвать у нас гуманитарную катастрофу, когда обесточивали Крым, когда блокировали традиционные товарные потоки. И всякий раз садились в лужу. Но как приятно, сидя в луже, тешить себя иллюзиями, мечтать о том, что можешь кого-то унизить и растоптать, даже если ни на что такое не способен. Эта публика, в том числе и Кравчук, живут в своём выдуманном мире. Это в нём возможно доведение ситуации в Крыму до гуманитарной катастрофы.

По его словам, в реальности ситуация совсем иная, вопрос с обеспечением надежного водоснабжения полуострова находится под контролем.

Идут масштабные работы, результаты которых позволяют с уверенностью заявить, что курортный сезон водой будет обеспечен, а в ближайшее время эта проблема будет так же решена, как и все остальные, которые нам подбросила за последние годы Украина. Перекрытие Северо-Крымского канала по преступному распоряжению украинских властей преступлением и останется, но впредь мы обойдемся без их воды, — подчеркнул глава крымского парламента.

Константинов подчеркнул, что словам Кравчука не стоит доверять и относиться к ним серьезно.

В ноябре 1990 года Кравчук, будучи спикером Верховной Рады УССР, обещал Крыму автономию. Чуть позже, уже будучи кандидатом в президенты Украины, он обещал, что в этой стране русские будут жить лучше, чем в России. Думаю, этих двух фактов достаточно, чтобы понять, как следует относиться к заявлениям этого персонажа, — сказал спикер Госсовета РК.