Зайти зашла, а спуститься не смогла. Спасательная операция на горе Палвани-Оба

В службу спасения поступило сообщение: девушка во время прогулки забралась на гору недалеко от Генуэзской крепости в Судаке и самостоятельно не может спуститься.

Девушка была обнаружена на южном склоне горы Палвани-Оба на участке со сложным скальным рельефом около 50-ти метров над уровнем моря. Специалисты «КРЫМ-СПАС», используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшую со скалы и провели профилактическую беседу. В медицинской помощи она не нуждалась. Отправляясь на подобные прогулки, следует рассчитывать свои силы и возможности, иначе беды не избежать, в этот раз, к счастью, все обошлось, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму