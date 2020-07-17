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Зайти зашла, а спуститься не смогла. Спасательная операция на горе Палвани-Оба

Зайти зашла, а спуститься не смогла. Спасательная операция на горе Палвани-Оба

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 17.07.2020

В службу спасения поступило сообщение: девушка во время прогулки забралась на  гору недалеко от Генуэзской крепости в Судаке и самостоятельно не может спуститься.

Девушка была обнаружена на южном склоне горы Палвани-Оба на участке со сложным скальным рельефом около 50-ти метров над уровнем моря.  Специалисты «КРЫМ-СПАС», используя альпинистское снаряжение, эвакуировали пострадавшую со скалы и провели профилактическую беседу. В медицинской помощи она не нуждалась. Отправляясь на подобные прогулки, следует рассчитывать свои силы и возможности, иначе беды не избежать, в этот раз, к счастью, все обошлось, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Зайти зашла, а спуститься не смогла. Спасательная операция на горе Палвани-Оба

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Зайти зашла, а спуститься не смогла. Спасательная операция на горе Палвани-Оба

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