Заканчивается капитальный ремонт сквера «Титан» в Армянске

В Армянске завершается капитальный ремонт сквера «Титан». Работы выполняются в соответствии с региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё городская среда».

В обновленном сквере уложено 6000 м2 тротуарной плитки, построена новая система освещения, для обеспечения безопасности установлена умная система видеонаблюдения и антивандальные стойки экстренного оповещения «Гражданин — полиция». Кроме того, в сквере проведен бесплатный интернет WiFi, — сообщили в региональном проектном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Стоимость выполняемых подрядчиком работ составляет 17,5 млн. рублей.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке .