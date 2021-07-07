Заказная фотосессия свадьбы от профессионального фотографа

Для организации фотосессии на свадьбу незачем обращаться в компанию, где работает целый штат специалистов. Обработка фотосъёмочного материала под силу и одному человеку — специалисту, который выполняет и отснятие фотовидеоматериала, и фотовидеомонтаж. Вторая стадия производится уже непосредственно после торжества — как можно скорее, и заказчик, как правило, получает видеодиск уже на следующий день, максимум — ещё через день. Небольшая задержка обусловливается дополнительными требованиями и пожеланиями клиента.

Для съёмки свадебного торжества применяют профессиональную видеотехнику — видеокамеру с функциями автоматической коррекции видеозахвата с целью недопущения возможных нежелательных эффектов. В вечернее время — в сумерках, ближе к ночи, в тёмное время суток используются лампы дополнительной засветки, выполненные в виде ультракомпактных панелей на основе светодиодов. Видеокамера обладает режимом вспышки/подсветки в условиях, когда применение дополнительной (сторонней) подсветки значительно затруднено.

Видеомонтаж после отснятия фотосерии торжества производится на стационарном компьютере (в условиях фотостудии) или на ноутбуке (в выездных условиях, при высокой срочности исполнения заказа). В качестве обработчиков применяются растровые и векторные редакторы — от GIMP до Photoshop, цель редактирования — устранить нежелательные эффекты, среди которых “красные глаза” являются лишь одним из многих десятков побочных проявлений.

Фотограф, к которому вы обратитесь на сайте photovoronezh.ru, работает, хоть и в одиночку, но профессионально и с предельно высоким знанием дела и уровнем мастерства. Он является в числе лучших в городе — Его работа на свадебном (или ином) торжестве — почасовая. Экономить на услугах специалиста такого класса не стоит — цены выдержаны в условиях рыночных показателей, но по сравнению с конкурентами они снижены, т. к. не требуются ни дополнительные сотрудники, ни офис, ни регистрация в качестве полноценной компании (фотограф является индивидуальным предпринимателем). Высокий уровень качества не пострадает нисколько, несмотря на снижение цен. Чем больше клиентов у фотографа, тем ниже может оказаться стоимость каждого заказа. В дни наибольшего спроса — например, для организаторов свадеб в календарные праздники, — стоимость услуг может быть заметно снижена, т. к. за один день специалист может обслужить двух заказчиков одновременно.